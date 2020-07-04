Пушков назвал абсурдной попытку адвоката Ефремова обвинить в ДТП машину актера

Москва, 4 июля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о том, что в смертельном ДТП в центре столицы участвовал не сам актер, а его автомобиль. По мнению политика, идея защитника обвинить в трагедии транспортное средство абсурдна.

«Впервые узнал от адвоката Ефремова, что в ДТП участвовал не Ефремов, а… его автомобиль! Хочу понять: идея в том, чтобы объявить автомобиль субъектом права, как в Европарламенте хотят объявить роботов? <...> Или идея в том, чтобы доказать, что Ефремов не был за рулем?» — задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что факт управления автомобиля Ефремовым в момент аварии известен всем, как и то, что актер был за рулем «пьяный вдрызг».

«Попытка доказать обратное столь же абсурдна, как обвинить автомобиль. На деле же у адвоката — mission impossible (миссия невыполнима. — Прим. ФАН). Вот он и выдвигает экзотические сценарии, которые вообще не держатся на ногах. Как пьяный водитель из того самого «участвовавшего» автомобиля», — резюмировал он.

Ранее Пашаев намекнул, что Ефремов мог быть в своем джипе не один вечером 8 июня. Юрист напомнил, что сотрудники ДПС появились на месте трагедии не сразу, и никто не знает, что произошло непосредственно в момент аварии. По словам защитника, в машине актера по факту могли находиться «10 человек», и ясно только одно — машина Ефремова действительно попала в аварию и «по ее вине погиб человек», пишет «Царьград».

Кроме того, в интервью телеканалу «360» Пашаев заявил, что Ефремов никогда не признавал своей вины в трагедии. Он пояснил: то, что актер был готов оказать пострадавшей стороне финансовую помощь, еще совсем не значит, что он взял на себя вину.

Юрист и адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, что подобная стратегия отрицания вины лишь усугубит приговор актеру. По его словам, «это повлечет назначение более сурового приговора, назначение реального срока наказания — лишение свободы до 12 лет, при отсутствии признания вины и активного содействия раскрытию преступления.