Астрологи рассказали, для кого опасно лунное затмение

Москва, 4 июля. Лунное затмение опасно для людей с болезнями сердечно-сосудистой и нервной системы, высоким артериальным давление, рассказали специалисты.

Астрологи напомнили, что затмение начнется в воскресенье в 06.07. Природное явление продлится около двух часов. Его будет видно в Южной Америке и юго-западной Европе.

Лунное затмение может оказать негативное влияние на людей с бессонницей и депрессией. Специалисты отмечают, что в РФ невозможно увидеть затмение, однако россияне могут почувствовать ухудшения здоровья.

Это связано с тем, что затмение совпадает с 15-ми лунными сутками. Данный период считается критичным. В такие дни люди испытывают сильные эмоции. Влияние Луны усилится вдвое.

5 июля лучше больше отдыхать, не перенапрягаться. Можно прогуляться на свежем воздухе и пообщаться с близкими.

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