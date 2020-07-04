Карасев предрек Украине тяжелый сценарий потери государственности и территорий

Последняя встреча по Донбассу лишь подтвердила тщетность попыток договориться с Киевом по-хорошему. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.

Провал в Берлине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, однако никакого прорыва на переговорах так и не произошло. С таким заявлением выступил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

При этом он добавил, что «удалось наконец приблизиться» к необходимости принятия «комплекса дополнительных мер по прекращению перестрелок».

«Мы приблизились к тому, что на ближайшем заседании контактной группы смогли бы принять конкретный комплекс дополнительных мер. Окончательный финальный документ мы договорились досогласовать в телефонном режиме, поскольку его не удалось согласовать в деталях», — сказал Козак.

Козак сообщил, что участники встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» попытались определить временные рамки проведения нового саммита.

«Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне. Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме — а это огромный объем работы прежде всего со стороны Украины — те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», — подчеркнул Козак.

«Киев не понимает по-хорошему»

Как напомнил Владимир Карасев, на последних переговорах в «нормандском формате» представители России, Германии и Франции дали новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому срок для выполнения ряда пунктов минского протокола. Но Зеленский показал свою недееспособность.

«Вчерашняя десятичасовая встреча лишь подтвердила тщетность попыток договориться с Киевом по-хорошему. Всем участникам процесса понятно, что Украина мира не хочет и ничего выполнять не собирается. Зеленскому дали срок до послезавтра подготовить закон об особом статусе. В случае невыполнения требований стран-участников «нормандского формата» Украину ждет тяжелый сценарий потери государственности, а вместе с ней и ряда территорий», — пояснил Владимир Карасев.

Политолог выразил уверенность, что в ближайшее время мир увидит «судебный процесс над организаторами русского геноцида в Донбассе».

«На одной скамье подсудимых будут и Турчинов с Порошенко, и Яценюк с Кличко, и Коломойский с Аваковым и, конечно, Зеленский. Ответить за массовые убийства мирного населения Донбасса придется всем. Без вариантов», — пояснил Владимир Корнилов.

Украине Донбасс не нужен

Как считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, переговоры вновь доказали недоговороспособность Киева.

«И удивляться тут нечему. Наоборот, подтверждаются уже известные выводы. Во-первых, у Киева свои Минские соглашения, которые разительно отличаются от соглашений, имеющихся у других сторон переговоров. Потому и трактуют их украинские власти по-своему. Во-вторых, вопрос прекращения огня — это разворот в сторону самого начала переговорного процесса. Собственно, для прекращения огня все эти переговорные форматы и задумывались. А это значит, что годы переговоров прошли впустую», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт заметил, что украинская конституция никак не закрепляет особый статус Донбасса. Он Украине просто не нужен.

«Оттого напрашивается необходимость издать федеральный закон о Донбассе как федеративной территории Российской Федерации, благо российская новая Конституция это позволяет», — добавил Бредихин.

По мнению политолога, децентрализация Украины уже начата. Последняя реформа об укрупнении муниципалитетов и изменении системы местного самоуправления тому подтверждение.

«Да только и в ней ни о каком Донбассе говорить не приходится. Напротив, мы видим недовольство от других народов Украины и ее соседей — Болгарии и Венгрии», — заключил Антон Бредихин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.