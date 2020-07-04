Китайские аналитики объяснили отказ Пекина от канадского газа в пользу российского

Пекин, 4 июля. Аналитики китайского издания Sina объяснили, почему в КНР считают Россию более выгодным и надежным партнером в сфере поставок природного газа, чем Канаду.

Как пишет издание, Китай считает РФ важным газовым партнером. Там уверены, что поставки российского топлива, которые, как стало известно недавно, планируется увеличить, помогут обеспечить промышленные потребности страны, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что Канада на протяжении многих лет являлась крупным газовым поставщиком в Китай наряду с Россией, но сегодня в Пекине считают более разумным именно партнерство с Москвой.

«Такое решение было неожиданным для Канады. Но китайское правительство считает, что выбор России в качестве партнера является наиболее разумным», — пишут в Sina.

Отказ КНР от канадского топлива объясняется тем, что Москва и Пекин имеют успешный опыт реализации крупных общих проектов, а Оттава в последнее время заметно снизила планку партнерских отношений.

«Отношение Канады к нашему сотрудничеству заметно изменилось, а качество предоставляемых ею газовых ресурсов снизилось. Китай предупреждал об этом, однако ничего не изменилось», — указали обозреватели.

Китайские эксперты уверены, что выбор Пекина был взвешенным и логичным.

Российский газ поступает в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — совместному проекту российской корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC. По этой магистрали природный газ из Якутии идет также в Приморский край. Договор сроком на 30 лет был подписан между двумя странами в 2014 году. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в КНР ежегодно.