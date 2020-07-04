Соскин: Отставка главы НБУ спровоцирует крах экономики Украины

Украина вновь осталась без главы Национального банка — на днях его руководитель Яков Смолий неожиданно подал в отставку. Украинские финансисты и аналитики комментируют это событие весьма противоречиво — от «теперь страну ждет финансовый крах» до «наконец-то НБУ начнет действовать в интересах национального бизнеса», передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Глава НБУ Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке еще 1 июля. Как пояснили в Центробанке, из-за того, что на это ведомство уже давно «идет систематическое политическое давление». Для многих в стране отставка главы Нацбанка стала неожиданностью. Так, Минфин Украины вынужден был срочно отменить размещение евробондов на сумму 1,75 млрд долларов. А курс доллара в украинских обменниках резко вырос всего за несколько часов.

Вчера комитет Верховной рады по вопросам финансов рекомендовал парламенту снять Смолия с должности главы Нацбанка. Глава комитета Даниил Гетьманцев заявил, что на заседание комитета приглашали и самого Смолия.

«Мы очень хотели выяснить, какое политическое давление на него оказывалось, но он не пришел», — пояснил чиновник.

Врио главы Нацбанка Украины стала Екатерина Рожкова, бывшая зам Смолия. Она уже обратилась к президенту и правительству с призывом к сотрудничеству, в рамках которого НБУ «сможет выполнить все функции, возложенные на этот орган украинским законодательством».

Большая часть аналитиков уверена: увольнение Смолия — это позитивное известие для Украины, дающее хоть какую-то надежду на оживление экономики. Да, в последнее время Нацбанк, наконец, стал проводить политику, адекватную текущей ситуации, и даже умудрился снизить учетную ставку до 6%. Но этот шаг не изменил общее печальное положение дел. Дело в том, что Украина — одна из немногих стран мира, где совсем не работает банковское кредитование. В основном — из-за гигантских ставок по кредитам, которые делают их недоступными и для бизнеса, и для населения (украинцы могут рассчитывать только на «короткие» потребительские кредиты).

По мнению экспертов, прямая ответственность за это лежит на НБУ. Потому что регулятор годами не использовал механизм рефинансирования банков для кредитования экономики. Все попытки заставить НБУ давать деньги на развитие экономики тут же наталкивались на обвинения в «политическом давлении» и «покушении на независимость Нацбанка». Беда в том, что МВФ и другие западные фонды, которые реально управляют «независимым» Нацбанком, не хотят, чтобы Киев проводил суверенную политику стимулирования экономики через эмиссию гривны (как на Западе). Им удобнее, чтобы источник ресурса для Украины был один — кредиты от международных финансовых организаций, все глубже загоняющие страну в кабалу.

Теперь, считают эксперты, появляется хотя бы призрачный шанс на то, что этот порочный круг удастся разомкнуть. Если на это, разумеется, будет политическая воля, с которой у режима Владимира Зеленского в последнее время — большие проблемы.

Как сообщил политолог Андрей Золотарев, при Смолие НБУ выполнял лишь небольшую часть возложенных на него задач.

«В любой стране у Нацбанка есть три главные задачи: содействовать экономическому росту, поддерживать политику кабмина и обеспечивать стабильность нацвалюты. Для господина Смолия, похоже, главной задачей являлся только третий фактор. При нем был создан такой инструмент, как депозиты НБУ под 27% годовых. Это было уничтожение реального сектора экономики в интересах финансового капитала», — указал политолог.

Сегодня та часть элит, которая громче всех кричит про «независимость НБУ», фактически и приложила руку к десуверенизации Нацбанка.

«То, что делал НБУ во времена Смолия, — это «игра в поддавки» с международными финансовыми спекулянтами, «вымывание» миллиардов долларов из украинской экономики. Смолий был сильнее завязан на внешних игроков, нежели на президента Украины, который его и поставил. Нацбанк должен работать в интересах украинской экономики, а не международных финансовых спекулянтов, — напомнил Золотарев. — Будет ли «ответка» от «западных партнеров»? Да, и это очень серьезный риск. В свое время Сорос обвалил британский фунт, устроив катастрофу для Британии. Нечто схожее мы можем получить и сейчас: западным кураторам Киева важно показать, что все, что делал Смолий, — верно и правильно. Бегом бежать к обменникам пока не стоит, но ситуация достаточно тревожная, потому что они еще о себе напомнят и могут довольно громко «хлопнуть дверью».

По мнению главы «Третьего сектора», новый глава НБУ должен быть по определению суперпрофессионалом, при этом независимым как от внешних, так и внутренних игроков.

«А «вой собаки Баскервилей» о том, что «караул, все пропало», и про «политическое давление» — никого не должен обманывать и вводить в заблуждение. На Украине любой вор и коррупционер, которого «поймали за руку», тут же начинает кричать про политические преследования. И самое главное — мы должны понять, что самостоятельная, независимая и суверенная Украина никому не нужна в мире, кроме нас самих. Поэтому вопрос, кто будет возглавлять Нацбанк, — дело исключительно украинского государства», — резюмировал Золотарев.

По мнению экономиста Андрея Новака, отставку главы НБУ можно охарактеризовать словами «лучше поздно, чем никогда».

«По сути, Смолий — продолжатель политики предыдущего руководства НБУ времен Гонтаревой, один из участников массового «банкопада» в 2014–2016 годах. Тогда все владельцы банков вывели капитал с Украины, а десятки тысяч украинцев потеряли огромные суммы своих вкладов. В итоге никто не понес наказания за это, — констатировал Новак. — Смолий ответственен и за глубокую девальвацию гривны в 2014–2015-х, которой могло не быть. Плюс при его руководстве Нацбанком всегда была неадекватно высокая учетная ставка. Она вымывала огромные ресурсы из бюджета при механизме ОВГЗ, а также делала недоступным кредитный ресурс в банках для реального сектора экономики. Все это — не просто огромный вред для украинской экономики. Это системный ущерб, который наносился стране много лет, не давал ей не только развиваться, но и хотя бы менее болезненно проходить кризисы».

По словам Новака, этому руководству НБУ давно пора было уходить в отставку. А публичные «страшилки» о том, что «теперь доллар будет 100 гривен» и другие апокалиптические сценарии, — это продолжение «гибридной войны», экономического давления на Киев со стороны западных структур», считает эксперт.

Экономист и политтехнолог Олег Соскин, комментируя отставку Смолия, назвал ее «очень нехорошим событием».

«Это значит, что зажали группу, которая держала стабильной валютно-финансовую, банковскую систему Украины. Это означает, что теперь Украину ждет полный крах. Похоже, Смолий не согласился на эмиссию гривны, то есть денег в казне нет и платежный баланс ушел в минус. То есть денег для того, чтобы сохранять гривну стабильной, у государства сегодня нет. Грядет полный обвал экономики», — прогнозирует он.

По словам экономиста, Управление госстатистики Украины не дает правдивой информации по итогам полугодия, поскольку глубина падения экономики — грандиознейшая.

«Не секрет, что Украина сегодня — впереди всей Европы по экономическому падению. Главный конфликт — в том, чтобы начать эмиссию гривны, потому что только печатанием гривны Зеленский и все его приближенные могли удержаться у власти. Смолий просто отказался выполнять приказы сумасшедших. Поскольку он отказался, то надо найти того, кто будет печатать. Но уже сам по себе факт, что нет главы НБУ, приведет к панике на рынках. А поскольку все равно есть лишняя гривна, то сейчас начнется ее обвал», — убежден политтехнолог.

По мнению нашего собеседника, до какой именно отметки это может дойти, зависит от того, как быстро и кого поставят на место Смолия.