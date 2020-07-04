Галкин похвалился выращенными для Пугачевой розами

Москва, 4 июля. Известный телеведущий, юморист Максим Галкин для супруги, певицы Аллы Пугачевой вырастил с десяток видов роз. Результатами садовых работ он поделился в Instagram.

Галкин в самоизоляции стал много времени уделять загородному участку: облагородил территорию, занялся организацией пространства, выращиванием растений. Высаженные им цветы, благодаря солнцу и правильному уходу, прижились и теперь радуют обитателей дома своей красотой.

Результатом своих стараний юморист поспешил похвалиться перед многочисленными фанатами. Он опубликовал в Сети несколько снимков, на которых запечатлены розы всевозможных цветов.

Галкин признался, что учел прошлые ошибки, заблаговременно стал бороться с тлей.

«Розы замка», — подписал он серию фотографий.

Подписчики телеведущего остались в восторге от такой красоты.

«Миллион алых роз», — вспомнила guzel_tgh о хите Пугачевой.

«Я представляю, какие они ароматные», — написала dashuuulyaaa.

«Милый наш ботаник!!!» — так Галкина назвала певица Наталья Сенчукова.

Вслед за Галкиным цветущие на участке растения показала поклонникам известная исполнительница София Ротару.

Галкин ранее показал на видео, какой сюрприз устроила ему семья после трехдневного отсутствия дома. Пугачева и другие родственники организовали шоумену вечеринку у костра.