Стали известны подробности похорон Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане

Москва, 4 июля. Российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кироваул в Дагестане.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нургмагомедова ушел из жизни в пятницу в возрасте 57 лет. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

На прощальной церемонии присутствовали родственники, спортсмены из Москвы и глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Было не так много людей», — добавил собеседник.

Ранее семья Нурмагомедова выступила с заявлением в связи с похоронами. Родные призвали не приезжать на траурную церемонию из-за пандемии коронавируса и предложили выразить слова соболезнования по телефону.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин связался с Хабибом Нурмагомедовым и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, указал «Мир 24».

Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу в московской больнице. Его доставили в медучреждение в начале апреля с пневмонией, спустя некоторое время у него подтвердился коронавирус. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась тем, что COVID-19 дал осложнение на сердце, пишет НСН.