Валерия призналась, что пошла на болезненную процедуру ради красоты

Москва, 4 июля. Певица Валерия призналась поклонницам, что ради красоты готова терпеть даже болезненные процедуры. В своем Instagram певица рассказала о неприятном, но очень эффективном косметологическом ритуале, который помогает ей сохранять кожу в хорошем состоянии.

В личном профиле артистка опубликовала, как указала сама, «девчачий» пост, где рассказала о визите к косметологу. Она отметила, что уже полтора года не посещала мастера и не делала процедуру, которую стоит выполнять хотя бы раз в полгода.

«Болезненная она, зараза, но очень эффективная. Чтобы снизить болевые ощущения, меня предварительно обезболивают специальным кремом. <…> После процедуры в течение часа сохраняется небольшое покраснение, а потом — красота», — написала исполнительница.

Вместе с описанием Валерия наглядно продемонстрировала некоторые этапы ритуала красоты. В частности, она показала, как выглядит ее лицо с нанесенным на него кремом для обезболивания, а также результат процедуры.

Многие подписчицы оценили преображение певицы, отметив, что в своем возрасте Валерия выглядит прекрасно.

«Шикарный пример, как можно и нужно выглядеть женщине!!» — написала zolotko_ylua.

Однако нашлись и те, кто указал на высокую стоимость процедуры и припомнил исполнительнице ее с супругом Иосифом Пригожиным разговоры о непростой жизни артистов в период пандемии.