Валерия призналась, что пошла на болезненную процедуру ради красоты

Москва, 4 июля. Певица Валерия призналась поклонницам, что ради красоты готова терпеть даже болезненные процедуры. В своем Instagram певица рассказала о неприятном, но очень эффективном косметологическом ритуале, который помогает ей сохранять кожу в хорошем состоянии.
В личном профиле артистка опубликовала, как указала сама, «девчачий» пост, где рассказала о визите к косметологу. Она отметила, что уже полтора года не посещала мастера и не делала процедуру, которую стоит выполнять хотя бы раз в полгода.
«Болезненная она, зараза, но очень эффективная. Чтобы снизить болевые ощущения, меня предварительно обезболивают специальным кремом. <…> После процедуры в течение часа сохраняется небольшое покраснение, а потом — красота», — написала исполнительница.
Вместе с описанием Валерия наглядно продемонстрировала некоторые этапы ритуала красоты. В частности, она показала, как выглядит ее лицо с нанесенным на него кремом для обезболивания, а также результат процедуры.
Девчачий пост. Мальчикам просьба не смотреть ( они особенно впечатлительны) . ???? Наконец доехала до косметолога в свой уже родной @kiem_institute Сегодня пошла сдаваться на аппаратную процедуру Scarlet. Ее неплохо бы делать раз в полгода, а я пропустила уже года полтора. Болезненная она, зараза, но очень эффективная. Чтобы снизить болевые ощущения, меня предварительно обезболивают специальным кремом. (То фото, где лицо в пленке, именно тот самый момент). На втором фото видны волшебные руки доктора-косметолога Алины Ахмадулиной. После процедуры в течение часа сохраняется небольшое покраснение, но а потом - красота. ????✌️☀️☀️☀️
Многие подписчицы оценили преображение певицы, отметив, что в своем возрасте Валерия выглядит прекрасно.
«Шикарный пример, как можно и нужно выглядеть женщине!!» — написала zolotko_ylua.
Однако нашлись и те, кто указал на высокую стоимость процедуры и припомнил исполнительнице ее с супругом Иосифом Пригожиным разговоры о непростой жизни артистов в период пандемии.
«А на эту процедуру деньги есть, а говорите, денег нет», — заметила khaldinaliudmila.
«Мы рады за вас. Не каждый может себе позволить. Зачем нам рассказывать? Подразнить?» — спросила bocharovanadezhdasergeevna.
«Странно, а плакались, что денежек нет», — прокомментировала atanadtochaya.