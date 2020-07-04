Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 килограммов

Москва, 4 июля. Музыкальный продюсер Максим Фадеев ответил диетологам, подвергшим критике его метод похудения. В видеообращении в Instagram он раскрыл секрет, как избавился от 100 килограммов.

Фадеев признался, что его удивило такое повышенное внимание к собственной персоне. Он заметил, что есть множество способов потери лишнего веса, но врачи и диетологи, как правило, требуют за помощь большие деньги. А метод, который выбрал для себя продюсер, не предполагает приема лекарств и «мучений».

Он объяснил, что существуют несколько типов организмов, каждый по-своему реагирует на пищу. По словам Фадеева, все, что нужно для диеты, которой он отдал предпочтение, — вода определенной температуры и конкретный список продуктов. Их можно есть, «ни в чем себе не отказывая», добавил музыкант.

«Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением», — объяснил Фадеев.

Продюсер пообещал подробно расписать программу, а пока призвал не слушать диетологов.

Как напоминает «Утро.ру», Фадеев в конце июня показал фанатам результат соблюдения диеты. Он опубликовал снимок в старых шортах и так шокировал поклонников, что они не сразу его узнали, а затем засыпали его вопросами и комплиментами.

А вот диетологи поставили под сомнение заявление о том, что продюсеру удалось на одной только горячей воде сбросить так быстро столько лишнего веса. Врач Алексей Ковальков призвал россиян не верить словам Фадеева, поскольку при таком методе похудения можно заработать много проблем со здоровьем.