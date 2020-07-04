Бывший директор «Уральских пельменей» объяснил причины своего ухода из проекта

Москва, 4 июля. Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из проекта.

По его словам, варианты остаться в шоу у него были, когда в 2015 году коллектив распался и проголосовал за освобождение его от должности. Однако он решил уйти, поскольку участники не смогли договориться об условиях дальнейшего сотрудничества, а при расставании коллеги во главе с нынешним директором «Уральских пельменей» Евгением Орловым повели себя неадекватно.

«Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телешоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел», — рассказал продюсер в интервью «Телепрограмме».

Он отметил, что до сих пор является соучредителем компании, которая производила шоу, владея долей в 10%, а также обладает правами на товарные знаки «Уральские пельмени» совместно с другими участниками проекта.

Сегодня между Нетиевским, его компаниями и остальными участниками юмористического шоу идет множество судебных разбирательств. Споры проходят вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за денежных выплат.

Ранее Нетиевский заявил, что точно не вернется в проект под руководством Орлова, назвав нового директора «продавцом оружия», который хорош только в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом.

Он также говорил, что уверен: рано или поздно ситуация внутри и вокруг «Уральских пельменей» изменится, «война» сменится миром, и «случайные люди, присосавшиеся к шоу, со временем отвалятся».