Врач рассказал, кому не стоит выходить на улицу в июле

Москва, 4 июля. Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков заявил, что переменчивая погода в июле опасна для людей с некоторыми недугами.

Ранее в Гидрометцентре москвичам пообещали теплую и дождливую погоду в июле. Врач рассказал, кто может пострадать и как уберечь себя от перепадов в погоде.

Тимаков предупредил, что постоянные перепады давления, жара и повышенная влажность опасны для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и нарушения мозгового кровообращения. По его словам, людям с такими проблемами со здоровьем следует выходить на улицу в утренние и вечерние часы, а в идеале иметь дома кондиционер.

Более того, в жару увеличивается риск получить солнечный удар, поэтому важно всегда при себе иметь воду и платок, чтобы при необходимости охладить голову, пишет «ФедералПресс».