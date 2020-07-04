Врач рассказал, кому не стоит выходить на улицу в июле

Москва, 4 июля. Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков заявил, что переменчивая погода в июле опасна для людей с некоторыми недугами.
Ранее в Гидрометцентре москвичам пообещали теплую и дождливую погоду в июле. Врач рассказал, кто может пострадать и как уберечь себя от перепадов в погоде.
Тимаков предупредил, что постоянные перепады давления, жара и повышенная влажность опасны для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и нарушения мозгового кровообращения. По его словам, людям с такими проблемами со здоровьем следует выходить на улицу в утренние и вечерние часы, а в идеале иметь дома кондиционер.
Более того, в жару увеличивается риск получить солнечный удар, поэтому важно всегда при себе иметь воду и платок, чтобы при необходимости охладить голову, пишет «ФедералПресс».
«Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. Одеваться надо по погоде. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек», — сказал врач в интервью телеканалу «Москва 24».