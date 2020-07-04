В ЕС рассказали о критериях открытия границ после пандемии

Брюссель, 4 июля. Европейский союз (ЕС) пользуется объективными критериями при составлении рекомендаций по снятию ограничений на поездки в третьи страны, но они не реализуются автоматически и требуют дополнительной оценки. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии (ЕК).

Во вторник, 30 июня, Совет ЕС согласовал список из 15 третьих стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения. В перечень не вошли Россия и США.

В ЕК пояснили, что при составлении списка учитывался ряд определенных показателей: количество новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости в государствах, а также возможности по противостоянию COVID-19, среди которых тестирование, отслеживание контактов носителей вируса, лечение и предоставление статистики.

Кроме того, для первого списка число новых случаев заражения не должно было превышать среднеевропейский показатель на 100 тысяч населения за последние 14 дней по ситуации на 15 июня (то есть, по данным европейских экспертов, примерно 16 человек на 100 тысяч населения). В РФ число заболевших в день по критериям ЕС для первого списка должно было составлять менее 1650 человек.

«Список стран составлен на объективных критериях. Но применение этих критериев не осуществляется механически: необходима квалифицированная оценка ситуации», — уточнил представитель ЕК.

Такую оценку на своих совещаниях проводит Совет ЕС, отвечающий за составление списков. ЕК обеспечивает представителей европейских стран необходимыми данными для принятия решений. В Совете будут пересматривать перечень как минимум каждые две недели, «исходя из развития ситуации».

При этом отсутствие в списке какой-либо страны не означает, что ее граждане абсолютно не могут ее посетить. Путешествовать по-прежнему могут граждане ЕС, члены их семей и семей резидентов, чьи поездки могут считаться неотложными.