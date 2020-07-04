США отправили два авианосца в район проведения учений Китая

Вашингтон, 4 июля. США отправили две ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, где Военно-морские силы КНР проводят учения.

Пекин организовал маневры в районе Парасельских островов. Эта территория является предметом спора между КНР, Вьетнамом и Тайванем.

«Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности», — объяснил контр-адмирал Джордж Уикофф, который командует одной из американских ударных групп.

Уикофф подчеркнул, что американские учения не являются ответом на китайские. Но оговорился, что «американское присутствие оправдывает растущая военная самоуверенность Пекина».

Известно, что прежде чем отправиться в Южно-Китайское море, авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.

Конфликт между Вашингтоном и Пекином продолжается давно. Между странами развернулась настоящая торговая война, а в последнее время отношения усложнились из-за пандемии коронавируса. США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении охватившего мир вируса и масштабах эпидемии, возникшей в китайской Ухани.

Кроме того, Китай наращивает свой ядерный потенциал. И, как пишет «Ридус», довольно очевидно, что межконтинентальные ракеты предназначены, в первую очередь, для сдерживания США.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что противостояние США и Китая «сломает» мировую экономику и спровоцирует войну в азиатском регионе.