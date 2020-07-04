Американская разведка не нашла доказательств наличия «сделки» России с талибами

Вашингтон, 4 июля. Разведка США заявила об отсутствии прямых доказательств приписываемых Москве попыток предлагать афганским боевикам деньги за убийство американских солдат, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

По словам источника, в среду представители разведки направили в администрацию президента США Дональда Трампа документ, в котором кратко излагались данные, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения о России, указал «Взгляд».

В материале говорится, что Центральное разведывательное управление и Национальный контртеррористический центр при аппарате директора Нацразведки США считают полученные ими данные «средней надежности». При этом сотрудники американской разведки указали на отсутствие уверенности в достоверности информации.

Кроме того, в документе отмечается, что у других разведывательных ведомств, например, Агентства национальной безопасности США, информация о «сделке» России с талибами менее надежная, пишет ForPost.

Газета The New York Times написала статью, в которой утверждает, что Россия якобы побуждала членов «Талибана»1 (движение запрещено в РФ) совершать нападение на военных международной коалиции в Афганистане. Москва все обвинения отрицает.

Ранее американский президент отреагировал на сообщения о связи России с талибами. По его мнению, распространение подобных сообщений связано с желанием навредить ему и Республиканской партии.

1 Организация запрещена на территории РФ.