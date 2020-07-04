Названы «бабушкины» средства от мозолей

Москва, 4 июля. Врач-косметолог Астрид Овеян назвала «бабушкины рецепты» против мозолей на ногах.

В летнее время ступни наиболее подвержены образованию мозолей. Одной из причин появления мозолей является неправильная гигиена. Овеян призвала ежедневно по два-три раза в день тщательно мыть ноги и избавляться от вакуумной, теплой среды, если человек носит закрытую обувь, либо от очень сухой, грязной, пыльной среды, если это босоножки.

В аптеках имеется большой выбор средств для лечения мозолей, однако, по словам Овеян, некоторые «бабушкины рецепты» нисколько не уступают.

Например, на ночь можно нанести плотный слой крема или сделать вакуумные целлофановые носочки. Также врач предложила использовать свежий помидор, оставив его на мозоль на 15 минут, или сырой картофель.

Эксперт посоветовала уделять ногам должное внимание и предупредила, что запущенные мозоли могут привести к заболеваниям кожи.