Названы шесть вредных привычек водителей, которые могут «убить» авто

Москва, 4 июля. Эксперты назвали несколько вредных привычек, которые водители совершают, управляя своим автомобилем. Тем не менее, данные ошибки могут существенно снизить срок эксплуатации машины.

Ошибка 1: мгновенный старт

Одной из привычек, которая может наблюдаться у начинающих водителей, это мгновенный старт автомобиля после долгого простоя. Автовладельцы обычно не прогревают машину, что неправильно. Перед тем, как начать поездку, мотор должен некоторое время поработать на холостых оборотах. Это необходимо для того, чтобы масло прошло по всей системе, удалив застои. В противном случае, в моторе может наблюдаться дефицит смазывающей жидкости, что приведет к износу деталей и сокращению ресурса силового агрегата.

Ошибка 2: резкая остановка

Другой ошибкой начинающих водителей может стать резкая остановка после быстрой поездки. Однако делать это запрещено. Особенно на автомобилях с турбированными моторами. Дело в том, что после активной езды турбина двигателя сильно разогревается, и если не проехать на медленном газу несколько сотен метров, железо может элементарно «повести».

Ошибка 3: парковка на передаче

Данной привычкой могут грешить даже опытные водители. Считается, что ручной тормоз может быть менее надежен, поскольку он способен закиснуть, порваться или потерять подвижность. Поэтому многие автолюбители включают первую или вторую скорость во время парковки, чтобы избежать непроизвольного движения машины. Однако это ошибочно. Дело в том, что современные двигатели и трансмиссии уже не держат давление. Они стравливают его через специальный газораспределительный механизм. Из-за этого автомобиль может самостоятельно начать движение. Кроме того, из-за неправильной эксплуатации данный механизм может сам прийти в негодность.

Ошибка 4: нога на сцеплении

Это может касаться как начинающих, так и опытных водителей. Часто автолюбители ездят, держа левую ногу на педали сцепления. Из-за этого механический узел постоянно испытывает определенное давление, которое переходит на «вилку», на «корзину» и на выжимной подшипник, который разжимает фрикционные диски. Они в свою очередь нагреваются и изнашиваются.

Ошибка 5: не тот бензин

Среди водителей считается, что 92-й бензин является более качественным. В результате многие заправляют автомобиль именно им, даже если производителем рекомендовано заливать только 95-й. Однако использование топлива с низким октановым числом может нанести мотору непоправимый ущерб из-за незапланированного детонирования в двигателе в тот момент, когда поршень еще не достиг необходимого положения. В результате повреждаются поршни и стенки цилиндров.

Ошибка 6: Поворот руля до упора

Часто водители при развороте поворачивают руль до упора, чтобы сократить радиус движения автомобиля. Это чревато неисправностями. Дело в том, что при крайнем положении руля в гидравлической системе включается переливной клапан. Из-за этого масло движется по дублирующему контуру. Для машин с малым пробегом это не будет критично, однако у старых автомобилей в результате таких маневров могут происходить утечки масла.