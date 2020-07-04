Экс-солистка «Тату» Волкова похвасталась пышной грудью под тесным платьем

Москва, 4 июля. Бывшая солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала новую фотографию, похваставшись перед поклонниками превосходной фигурой. Певица оделась в узкое платье, которое подчеркивает не только талию девушки, но и грудь.

Снимок Волкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Кадры были сделаны во время прогулки в Москве на Патриарших прудах. Звезда одета в бежевое трикотажное платье телесного цвета. В тон к нему она подобрало сумочку от Prada и зеленые кроссовки. Однако многие подписчики обратили внимание, что из-под одежды видно очертание груди.

«Как торчат, как грозди винограда», «Вот это фигура», «Очень красиво», — оставили комментарии поклонники.

Напомним, Юлия Волкова на протяжении нескольких лет боролась с онкологией. Рак щитовидной железы у нее диагностировали в 2012 году. Во время одной из операций врачи задели певице голосовой нерв, от чего экс-солистка не смогла больше петь. Однако в феврале этого года она рассказала, что перенесла еще одну операцию в надежде вернуть себе голос. На данный момент певица делает все, чтобы вернуться на сцену.