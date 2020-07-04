Яценюк заявил, будто бы Россия «перепрошивает национальный код» Украины

Киев, 4 июля. В последние месяцы в общественном сознании Украины произошли значительные изменения, вызванные «перепрошивкой национального кода». К такому выводу пришел бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Политик считает, что в Украине еле держится на плаву стремление попасть в ЕС и НАТО. Яценюк заявил, что другого пути у государства, кроме как двигаться к Европейской цивилизации, нет. При этом он отмечает, будто бы страну заполонили «пропагандисты, зрадники и лжепророки», которые якобы напрямую подчиняются правительству России.

«Но посмотрите, что произошло за последние месяцы, в первую очередь, в общественном сознании, как начали перепрошивать наш национальный код», — приводит слова Яценюка «ПолитНавигатор».

По его мнению, президент РФ Владимир Путин будто бы «владеет половиной медийных новостных каналов в стране, которые ежедневно дурят народ».

Напомним, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк знаменит своим русофобским отношением. В 2014 году им был представлен проект «Стена». В пояснении к проекту значилось, что будет возведена линия фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью две тысячи километров. Власти Украины объясняли, что фортификационное укрепление будто бы должно защитить украинские рубежи и предотвратить несанкционированное пересечение границы.

Однако на самом деле проект «Стена» с самого начала был большим коррупционным проектом по осваиванию бюджетных средств. В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен при его реализации.