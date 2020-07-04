Спасатель рассказал, как обезопасить себя во время грозы

Москва, 4 июля. Во время сильной грозы человек должен находиться в безопасном месте, ведь удар молнии может обернуться для него гибелью. Однако не так просто найти правильное убежище во время отдыха на природе или прогулки. О том, как правильно вести себя во время грозы, рассказал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.

По словам эксперта, лучше всего укрываться от непогоды в капитальной постройке. Однако, если рядом таковой нет, ни в коем случае нельзя бежать под отдельно стоящее дерево.

«Если вы находитесь в поле, то надо найти какую-нибудь низменность или овраг. Там надо будет присесть, закрыть руками голову. Если при вас есть какие-то железные предметы, то их надо как можно дальше от себя откинуть», — пояснил Щетинин в эфире радио Sputnuk.

Другим хорошим убежищем в грозу может стать, как ни странно, автомобиль, считает спасатель. В таком случае важно следить, чтобы машина не была в зоне поражения непрочно закрепленных металлических конструкций, которые могут упасть. Сама же машина станет хорошим изолятором, поскольку покрышки способны избежать поражения молнией.

Напомним, в последнее время в России увеличилось количество смертей от ударов молнии. По словам специалистов, ранее погибали люди, которые прятались под деревьями. Сейчас во время грозы умирают россияне, находящиеся под зонтом. Так, например, ранее молния ударила в 19-летнего жителя подмосковного Фрязино, когда он в грозу пытался уехать на велосипеде от Амерьевского карьера в городском округе Щелково. Несмотря на полученный разряд, молодой человек выжил. Об этом пишет газета «Известия».