Эксперт назвал главные ошибки при приготовлении яиц

Москва, 4 июля. Пищевой технолог из Испании Марио Санчес рассказал, какие ошибки люди чаще всего допускают при приготовлении яиц.

Санчес напомнил, что яйца могут быть опасны. По его словам, сальмонеллез чаще всего связан с употреблением в пищу сырых или неправильно приготовленных куриных яиц. Эта острая кишечная инфекция несет особую угрозу для пожилых людей, маленьких детей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Сальмонеллы, отметил специалист, уничтожаются лишь в том случае, если яйца готовятся при температуре выше 75 градусов. Санчес подчеркнул, что яичницу или омлет следует готовить исключительно из только что разбитых яиц. Если скорлупа была поврежденной, яйцо следует выбросить.

Технолог объяснил, что на бактериальном уровне прикосновение к яйцу равносильно контакту с сырым мясом или рыбой, поэтому в процессе готовки нужно тщательно мыть руки и очищать поверхность, с которой соприкасались продукты.

Он пояснил, что яйца перед приготовлением лучше не мыть, так как это разрушает естественную защитную пленку на скорлупе. Если яйцо сильно грязное, то его можно очистить сухой кистью или салфеткой. Если же вы все-таки решите помыть яйцо, его сразу же нужно приготовить, так как при дальнейшем хранении оно неминуемо испортится.

В заключение Санчес подчеркнул, что не стоит игнорировать срок годности, указанный на упаковке, который остается лучшим показателем того, в хорошем ли состоянии яйца, которые вы собираетесь приготовить.