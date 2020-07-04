Полицейских в США уволили после улыбки на фото с удушением

Вашингтон, 4 июля. В США четверо полицейских из штата Колорадо лишились работы после скандала, который произошел из-за фотографии. На снимке стражи правопорядка с улыбкой на лице имитируют удушающий прием. Ранее при помощи него полицейские задержали местного жителя, который через некоторое время скончался в больнице.

Сам несчастный случай произошел более года назад в городе Аврора. Полицейские задержали 23-летнего афроамериканца по имени Элайджа Макклейн. Мужчина попытался оказать сопротивление. Однако полицейские с помощью силового приема уложили Макклейна и вкололи успокоительное.

После этого у мужчины произошла остановка сердца, он скончался в больнице. Однако тогда действия полицейских не были расценены как преступление и они продолжили исполнять свои обязанности. Спустя некоторое время один из полицейских, который не участвовал в инциденте, получил сообщение с фотографией. На снимке его коллеги изображали тот же прием, после которого погиб Макклейн. Полицейский ответил сообщением «ха».

В пятницу, 3 июля, руководитель полиции Авроры Ванесса Уилсон сообщила об увольнении данного мужчины.

«Если кто-то из полицейского департамента не согласен с этим решением и считает, что эти улыбки были приемлемы, то я с радостью уволю вас сегодня же», — приводит слова Уилсон РИА Новости.

Ранее в США вспыхнула волна беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на то, что афроамериканец начинает задыхаться.