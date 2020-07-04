Разин прокомментировал решение суда по правам на песни «Ласкового мая»

Москва, 4 июля. Продюсер Андрей Разин прокомментировал решение суда по иску бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова о правах на использование песен коллектива.

Накануне Арбитражный суд Москвы признал незаконным договор от 1 апреля 2016 года, согласно которому индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений «Ласкового мая» компании «Честная музыка». Представитель «Честной музыки» заявил, что Филатов получил эти права от Разина.

Комментируя решение суда в своем Instagram, продюсер назвал его «полной ерундой и чушью» и выразил надежду, что «вышестоящая инстанция» отменит его.

«На сегодняшний день Шатунов, а также все солисты группы «Ласковый май» без разрешения правообладателя не имеют права петь песни группы. Все документы, обосновывающие позицию правообладателя, будут представлены в суд и будет вынесено законное решение. Тот факт, что Шатунов поет эти пени — грубейшее нарушение законодательства», — написал Разин.

Он отметил, что суд не уведомил его о привлечении к процессу, а судья «не видела в глаза» ни его, ни правообладателя.

Напомним, группа «Ласковый май» была создана в 1986 году при участии 13-летнего Юрия Шатунова. Успех пришел к коллективу после того, как на группу обратил внимание Андрей Разин. «Ласковый май» с Шатуновым достиг невероятной популярности в конце 80-х, собирая полные залы поклонниц по всей стране.

Ранее «Известия» сообщили, что Разин раскрыл подробности смерти автора песен «Ласкового мая».