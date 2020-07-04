Шатунов выиграл суд по правам на песни «Ласкового мая»

Москва, 4 июня. Певец Юрий Шатунов выиграл суд против компании «Честная музыка», которая запрещала артисту исполнять песни группы «Ласковый май».

Шатунов ранее получил претензию от данной компании, поскольку он якобы не имел права исполнять ряд композиций «Ласкового мая». Утверждалось, что «Честная музыка» на основании договора с частным предпринимателем Русланом Филатовым обладает авторскими правами на музыку, текст и фонограмму.

Однако, как пояснил представитель Шатунова, на фонограмме записан именно голос Шатунова, который ранее не передавал права на свое исполнение и не подписывал подобных документов. Адвокат «Честной музыки» ранее в суде заявлял, что Филатов при передаче исключительных авторских прав гарантировал, что являет их единственным обладателем.

В результате арбитражный суд Москвы признал незаконным договор, на основании которого компания решила запретить певцу исполнять песни.

«Признать недействительным лицензионный договор <…> о предоставлении права на использование объектов авторского и смежного прав <…> от 1 апреля 2016 года», — приводит слова судьи РИА Новости.

Напомним, ранее Разин предупредил Шатунова о крупных штрафах, которые могли бы грозить ему за исполнение песен «Ласкового мая».