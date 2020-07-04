«Армату» научили ездить без танкистов

Москва, 4 июля. Новейший российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» испытали в беспилотном режиме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Напомним, о планах по созданию «Арматы» в беспилотном варианте в 2016 году сообщил бывший начальник главного бронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко. Он подчеркнул, что уникальность боевой машины состоит в наличии открытой цифровой архитектуры, открывающей широкие возможности для роботизации бронетехники.

Минобороны в 2018 году подписало контракт с «Уралвагонзаводом» о закупке 132 боевых машин на платформе «Армата». Ожидается, что контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, предназначен для ведения боя в непосредственном контакте с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения укреплений и живой силы противника. Танк реализует концепцию «сетецентрической войны», где, действуя на переднем крае, он производит разведку целей для артиллерии и зенитных ракетных комплексов.

Боевая машина оснащена необитаемой башней, новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать снаряды, а динамическая защита «Малахит» позволяет в подавляющем большинстве случаев отражать выстрелы из РПГ и разрушать противотанковые снаряды.

Впервые Т-14 был представлен широкой публике в 2015 году на параде Победы, тогда же была изготовлена предсерийная партия из 20 танков.