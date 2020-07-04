В США повысили прокурора Нью-Йорка, поручив ему украинские расследования

Нью-Йорк, 4 июля. Прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью перешел в генеральную прокуратуру страны, чтобы заняться украинскими расследованиями.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. По информации агентства, еще в начале года глава американского Минюста Уильям Барр предложил Донохью повышение, чтобы тот курировал все расследования, касающиеся Украины и личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

В июне прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман, курирующий дело помощников Джулиани, был освобожден от должности без предварительного уведомления. По версии прокуратуры, партнеры адвоката Трампа — Лев Парнас, Игорь Фурман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа нарушили законы США, запрещающие привлекать средства из-за рубежа для финансирования предвыборных кампаний на территории Соединенных Штатов. Еще одно обвинение состоит в том, что они якобы сыграли роль подставных лиц в ряде лоббистских кампаний. Парнаса и Фурмана подозревают в том, что они пытались добиться отставки посла США в Киеве Мари Йованович в интересах некоего украинского чиновника.

Скандал с Джулиани разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о телефонном разговоре Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы пытался оказать давление на президента Украины с целью инициировать расследование, способное скомпрометировать политического соперника Трампа Джозефа Байдена. Речь шла о действиях сына Байдена Хантера в бытность его членом совета директоров украинского нефтегазового холдинга Burisma. В ответ президент США, по версии его оппонентов, предлагал Зеленскому оказать Украине финансовую и военную помощь.

После разгоревшегося скандала палата представителей Конгресса США, большинство в которой составляют соратники Байдена по Демократической партии, инициировала процедуру импичмента в отношении республиканца Трампа, но президент в итоге был оправдан.

Джозеф Байден остается единственным соперником Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.