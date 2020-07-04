Памела Андерсон соблазнила фанатов откровенным снимком в необычной позе

Вашингтон, 4 июля. 53-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон решила удивить своих подписчиков в Instagram откровенным снимком.

В пятницу звезда опубликовала черно-белую фотографию, на которой она лежит на кровати в футболке и коротких шортах. В одной руке у актрисы бокал шампанского, а в другой — смартфон. Такой необычной публикацией Андерсон поздравила своих подписчиков с днем Канады, который отмечается 1 июля.

«С днем Канады», — подписала снимок Андерсон.

Стоит отметить, что данная страна является родиной модели, звезда родилась в канадском городе Ледисмит. В комментариях под снимком подписчики также неоднократно поздравили Памелу Андерсон с прошедшим днем рождения.

«С днем рождения, прекрасная королева», Возвращайся в Канаду», «Все еще красавица», — написали восхищенные подписчики.

Напомним, в свой день рождения с июля Памела Андерсон опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она полностью обнаженная лежит на простыне в окружении цветов, она прикрывает руками свое тело, а ее спина усеяна лепестками роз. Пост собрал более 47,5 тыс. лайков и почти 1,5 тыс. комментариев. Фолловеры и коллеги активно поздравили модель с днем рождения.