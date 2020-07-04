В ПФР рассказали, кто не дождется детских пособий

Москва, 4 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, в каком случае дождаться единовременного детского пособия в 10 тысяч рублей практически невозможно.

После начала выплаты единовременных детских пособий в 10 тысяч рублей, введенных по инициативе президента России Владимира Путина, появились сообщения, что в ряде случаев деньги получают родители, которые не проживают с детьми и не участвуют в их воспитании. В этом случае матери или отцы, живущие с ребенком, не могут рассчитывать на выплату. В ПФР подчеркнули, что вернуть средства в такой ситуации практически невозможно.

«Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может. В этом случае именно на маму и папу ложится ответственность, чтобы средства были использованы по их смысловому назначению, то есть на благо ребенка», — приводит РБК комментарий ПФР.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что июльская выплата начисляется автоматически по тому же заявлению, что было подано на первую выплату. Для ее переадресации нужно обратиться в ПФР, сделать это можно в том числе дистанционно на сайте фонда.

По словам адвоката Владимира Старинского, в случае, если выплата начислена «не тому» родителю, вернуть ее можно только в судебном порядке. Ответчиками должны выступить орган, распоряжающийся выплатами, а также получивший деньги родитель, не проживающий с ребенком.

«Выплата дается в интересах ребенка. Родителю, у которого на иждивении находится ребенок, велика вероятность отсудить ее в свою пользу. Нужно в судебном разбирательстве требовать принятия решения о том, чтобы взыскать с получившего выплату родителя денежные средства», — посоветовал эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что получателями «июльской» выплаты на ребенка могут стать родители более чем 27 миллионов детей.