Леди Гага сделала фото в худи на голое тело и удивила подписчиков

Вашингтон, 4 июля. Популярная американская певица Леди Гага разместила в социальных сетях откровенный снимок. На фотографии исполнительница запечатлена в домашней кофте, надетой на голое тело и с ярким макияжем.

Гага опубликовала фотографию в пятницу. На снимке певица позирует в разноцветном худи, из-под которого видно грудь исполнительницы. По словам зарубежной артистки, она по-прежнему находится дома и соблюдает карантинные меры, введенные из-за коронавируса.

«Когда ты делаешь себе макияж во время карантина просто так», — подписала снимок Леди Гага.

За сутки пост набрал более 1,5 млн отметок «Мне нравится» и сотни комментариев. Подписчики отмечают макияж Леди Гаги и ее повседневный макияж.

«Я полностью влюблен в тебя, Гага», «Красивая», «Макияж действительно выглядит замечательно, но я просто хочу сказать, что на самом деле нет такого макияжа в мире, который мог бы сделать вас более красивой, чем вы есть на самом деле», — оставили комплименты поклонники.

Напомним, ранее Леди Гага появилась на улице в одном белье. Снимки знаменитости появились в Twitter. Отмечается, что исполнительница попала в объективы фотокамер вместе с бойфрендом Майклом Полански. Пару заметили на выходе из кафе в Малибу. Внимание папарацци привлекли округлившиеся формы певицы. Многие заподозрили, что популярная исполнительница вскоре станет матерью.