Супермодель обнажилась спустя четыре месяца после родов

Москва, 4 июля. Австралийская супермодель Николь Трунфио опубликовала серию снимков, сделанных спустя четыре месяца после рождения ребенка.

В своем Instagram Трунфио поделилась откровенными фотографиями топлесс в нижнем белье собственного бренда. На одном из снимков она предстала в сельском пейзаже, одетая в охотничий жилет на голое тело, черное бикини и высокие болотные сапоги. На другом фото 34-летняя красотка позирует, прикрывая руками обнаженную грудь. В этой же серии снимков, сделанных фотографом Сидни Козетт Холм, Трунфио демонстрирует черный купальник с очень глубоким декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Трунфио, которая родила третьего ребенка всего четыре месяца назад.

«Проклятая девчонка!» — ласково позавидовала ей ruthclaptonbartlett.

«И с тремя детьми ты выглядишь так прекрасно», — отметила mellie_finn.

«Я бы сделал это. Нет, действительно, если бы я был женщиной, я бы купил этот купальник. Надеюсь, мое мнение что-то значит», — прокомментировал горячее фото loysienack.

Трунфио родилась в 1986 году в австралийском городе Дуббо, началом ее карьеры можно считать победу в конкурсе «В поисках супермодели», после чего девушку заметили в большом модельном бизнесе. Позже она призналась, что с детства мечтала стать актрисой и в течение трех лет посещала актерские куры в Нью-Йорке. Получив соответствующее образование, Трунфио сыграла три роли в кино, но не достигла успеха и вернулась к показам и съемкам для журналов, параллельно развивая собственный бизнес.