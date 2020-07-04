Астрономы рассказали о предстоящем параде планет

Москва, 4 июля. Начиная с 4 июля и до середины августа жители Земли смогут наблюдать парад планет. Как пояснили астрономы, подобное явление не вызывает никакого интереса у науки, однако многие люди связывают его с какими-либо катастрофами.

Ночью в субботу, 4 июля, в небе можно будет невооруженным взглядом наблюдать две планеты — Юпитер и Сатурн. Они должны появиться с полуночи. К двум часам ночи на небе появится Марс, а под утро — Венера.

«До 14 июля видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего», — пояснила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Было также отмечено, что Уран и Нептун жители Земли вовсе не смогут увидеть из-за большого отдаления. При этом планеты не будут образовывать прямую линию. У человека была бы возможность увидеть, как небесные тела группируются в одном направлении только в том случае, если бы он смог удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров.

Рублева также отметила, что влияния на человека парад планет оказать не сможет.

«Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет», — цитирует специалиста РИА Новости.

При этом астроном Владимир Сурдин отмечает, что в этом году планеты соберутся примерно также, как это было 20 лет назад. Кроме того, парад может оказать незначительное гравитационное влияние на Солнце.