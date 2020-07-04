Брежнева в откровенном пятикилограммовом платье показала свои формы

Москва, 4 июля. Певица Вера Брежнева рассказала несколько фактов о платье, в котором она танцевала в новом клипе «Вечериночка» с украинским певцом Monatik. Оказывается, платье весит пять килограмм.

Эксклюзивный наряд для певицы создала известный клипмейкер, дизайнер и стилист из Одессы Таня Муиньо. По словам Брежневой, вес платья составляет пять килограмм, но благодаря продуманной конструкции на теле оно не ощущается. Кроме того, «если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км».

«Недавно я танцевала в нем под дождем, и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть еще лучше», — добавила Брежнева.

Кисточки, из которых и состоит платье, крепятся на ткань бежевого цвета. За счет этого во время движения создается ощущение, что Брежнева танцует обнаженной.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее образа, оставив тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Правда, некоторые переживали, как артистка умудряется танцевать в таком наряде

«В этом платье можно двигаться?» — интересуется в комментариях the.dimatta.

«Какой необычный образ. А эти щеточки на груди не поднимаются, когда танцуете?» — спрашивает gdasha1.

«Необычно и красиво. Приятно видеть произведение искусства человека и природы», — добавила metrika_poster_ukraine.