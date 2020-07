Ирина Шейк порадовала подписчиков фото в прозрачном белье

Москва, 4 июля. Российская супермодель Ирина Шейк порадовала подписчиков, выложив откровенное фото в прозрачном нижнем белье.

Фотографии, опубликованные в Instagram супермодели, были сняты в рамках рекламной кампании одного из известных мировых брендов нижнего белья. На снимках 34-летняя Шейк позирует в черном полупрозрачном комплекте. Всего за пару дней фото набрало более полумиллиона лайков. Многие подписчики, потеряв дар речи, выражали восхищение исключительно восторженными эмодзи. Остальные не поскупились на хвалебные эпитеты в адрес красотки.

«Идеальная», — написала kamilladavidova.

«Бог это женщина», — процитировал певицу Ариану Гранде ofabioveloso.

«Иринка, Иринка, душа замирает как вижу тебя», — признался anatoly_cango.

«Любовь моя, без лицемерия, без комментариев», — обозначил свои чувства 999_fartovyy_999.

Автором съемки стал известный британский фэшн-фотограф Рован Пэпиер, который работал с такими изданиями, как Numero, L’Officiel и Vanity Fair.

Напомним, Ирина Шейк родилась в 1986 году в Челябинской области в семье шахтера и учительницы музыки. Ее карьера модели началась с победы в региональном конкурсе красоты «Супермодель 2004». С 2005 года звезда подиума начала работать в Европе, а позже и в США. Помимо карьеры модели, Шейк пробовала себя в кино и даже сыграла персонажа в компьютерной игре Need for Speed: The Run.