Адвокат семьи Захарова ответил на обвинение в «грязном шоу»

Москва, 4 июля. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова ответил на обвинение в «грязном шоу».

Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев обвинил родственников Захарова в том, что они превратили трагедию в «источник дохода, грязный бизнес и шоу» и заявил, что прекратил общение с ними. В интервью телеканалу «360» Добровинский прокомментировал это обвинение. Адвокат напомнил, что в 1998 году семья погибшего потеряла в аналогичной аварии еще одного родственника, причем тогда виновник ДТП полностью избежал наказания.

«Поэтому говорить о «грязном шоу» — глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа», — отметил Добровинский.

Он добавил, что изначально стороны не вели никаких переговоров о деньгах.

«Диалога никакого не было. Я один раз разговаривал с представителем Ефремова и послал ему СМС, недели три назад. В нем было написано, что семья не примет никакой компенсации в досудебном порядке никогда. Семья говорила, что память о близком человеке не продается», — объяснил адвокат.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что Ефремова нужно судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.