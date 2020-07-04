Плюс-сайз модель Грэм показала задорный танец в откровенном купальнике

Лос-Анджелес, 4 июля. Модель плюс-сайз Эшли Грэм после рождения ребенка опубликовала в соцсети видео зажигательного танца в открытом купальнике.

В последнее время 32-летняя модель не часто появлялась на публике и стала реже постить фотографии в Сети: все свободное время она уделяла мужу и сыну, родившемуся в конце января.

Сейчас плюс-сайз модель пытается активно прийти в форму, тренируясь дома. После одной из таких тренировок Грэм опубликовала в сторис небольшое видео, в котором она в откровенном красном купальнике танцует под музыку, взмахивая мокрыми волосами.

Грэм активно продвигает идеи бодипозитива, утверждая, что женщина ничего не должна стесняться, а все ее особенности абсолютно нормальны. Она без стеснения демонстрирует свои формы, а ранее опубликовала видео, на котором кормит своего сына грудью.

В середине июня модный журнал Harper's Bazaar украсил свою обложку фотографией Грэм. На украсившем обложку журнала снимке звезда запечатлена в облегающем трикотажном платье с открытым животом и грудью. Также на ней можно заметить крупное золотистое колье. Опубликованный в социальной сети пост набрал более 600 тысяч «лайков». Поклонники Грэм восхитились внешними данными модели.