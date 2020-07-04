Самый старый в мире кот умер в Великобритании

Лондон, 4 июля. Мейн-кун по кличке Раббл, считавшийся самым старым котом в мире, умер в Великобритании в возрасте 31 года.

О смерти Раббла газете Mirror сообщила его хозяйка Мишель Херитейдж. Издание отмечает, что скончавшегося мейн-куна стали считать самым старым котом в мире, когда он отпраздновал свой 31-й день рождения. Херитейдж подарили его на 20-летие, с тех пор они не разлучались.

«Он был потрясающим другом, с которым мне посчастливилось прожить так долго», — рассказала женщина.

Херитейдж считает, что Раббл прожил такую долгую жизнь, потому что у нее не было детей и она баловала его как ребенка. Хозяйка рассказала, что ее питомец долгие годы оставался молодым и бодрым, и лишь в самом конце жизни начал плохо есть и резко похудел. В один из дней он просто ушел и не вернулся. Мишель и ее муж считают, что Раббл покинул их, чтобы умереть, как это обычно делают кошки.

Газета сообщает, что если приводить аналогию с человеческим возрастом, то Рабблу было примерно 150 лет. Мейн-кун из Британии побил предыдущий рекорд кота-долгожителя, установленный сиамским котом Скутером из Техаса, умершим четыре года назад в 30-летнем возрасте. Но, как и у людей, в кошачьем мире дольше живут все-таки представительницы женского пола. Абсолютный и непревзойденный рекорд долгожительства принадлежит кошке Крим Пафф, родившейся в 1967 году и умершей в 2005-м в возрасте 38 лет и трех дней.

Ранее «Известия» сообщили, что в Великобритании скончался уличный кот по имени Боб, поклонниками которого из-за посвященных ему книг и фильма были миллионы человек по всему миру.