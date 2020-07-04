На Кубани мать инвалида обвинили в сексуальном насилии над цыганской невестой

Краснодар, 4 июля. Многодетную мать из Краснодарского края Наталью Панченко обвиняют в сексуальном насилии над цыганской невестой из-за участия в старинном обряде по проверке целомудрия.

Друзья-цыгане попросили женщину украсть невесту для их сына и убедиться в ее девственности, как того требуют древние традиции. Подозреваемая, в отношении которой сейчас возбуждено уголовное дело, утверждает, что выполнила только первую часть поручения, а от роли самозванного гинеколога отказалась и другим членам семьи запретила это делать.

«Никогда в этом не участвовала, но знаю, что такие обряды проводят, если девочка девственница, там по восемь-девять женщин участвуют, ее держат, вообще зверский обряд. Лишают ее невинности. Я подошла, говорю: что вы делаете? И подняла эту девочку», — рассказала Наталья.

Сама потерпевшая в начале заверяла, что Панченко не прикасалась к ней, но затем изменила свои показания. В итоге женщину посадили в СИЗО, затем под домашний арест, теперь она ждет суда и может получить реальный срок, как и потенциальный жених, а также другие участники несостоявшейся свадьбы.

По словам Натальи, причиной конфликта стал не обряд, а финансовый вопрос. Это же подтверждает мать жениха, по словам которой родители невесты требовали за нее выкуп в полмиллиона рублей. В итоге молодого человека вместо медового месяца ждала воспитательная колония — его признали виновным в похищении человека и изнасиловании.

«У нас традиции такие — воровать девочек по их согласию. Они общались, дружили. За что моего сына посадили, дали шесть лет? Почему Краснодар не разбирается, Москва? Это не так все делается! По двум статьям обвинили ребенка», — сокрушается мать жениха.

Самой Наталье может грозить до 15 лет лишения свободы в случае, если ее вина будет доказана, но сдаваться женщина, у которой пятеро детей, включая ребенка-инвалида, не намерена, настаивает, что действовала из лучших побуждений.