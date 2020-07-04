Гуманитарный груз из России передан правительству Коста-Рики

Москва, 4 июня. В столице Коста-Рики городе Сан-Хосе прошла торжественная церемония передачи гуманитарной помощи из России. Правительство Центральноамериканской страны получило 100 тест-систем и реагентов для проведения 10 тысяч исследований на наличие COVID-19 у местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.

Отмечается, что гуманитарная помощь была направлена в Коста-Рику по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Ранее она получила обращение с просьбой о содействии в борьбе с пандемией от председателя Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Нади де Леон Торрес.

ПАРЛАСЕН включает в себя Доминиканскую Республику, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор.

«Получив это обращение, Валентина Ивановна (Матвиенко. — Прим. ФАН) дала исчерпывающее поручение комитету по международным делам. Мы во взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ, Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором договорились о том, что для группы этих стран в соответствии с обращением будет выделена партия тестов», — прокомментировал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

На данный момент российские тесты уже доставлены в точку назначения. Со стороны председателя ПАРЛАСЕН направлена благодарность Валентине Матвиенко за помощь в борье с пандемией.

Напомним, страны Центральной Америки не первые, кто получил гуманитарную помощь из России. Ранее все необходимое для борьбы с COVID-19 было доставлено в Италию и США.

В конце апреля заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии «Движения 5 звезд» Фабио Массимо Касталдо выразил глубокую благодарность России и другим государствам, которые оказывают помощь Италии во время пандемии коронавируса. По его словам, полемика итальянских средств массовой информации по поводу полезности помощи от других государств неуместна.