Козак оценил переговоры по Донбассу в Берлине

Берлин, 4 июля. Говорить о прорыве на переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине не приходится, констатировал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — заявил Козак по итогам переговоров.

По его словам, в Берлине в пятницу «состоялся сложный обстоятельный разговор», который затронул все аспекты урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.

«Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других Минских соглашений», — добавил Козак.

При этом он добавил, что «из Киева звучат самые разные интерпретации». Это касается, в том числе, значения и толкования Минских соглашений.

В ходе переговоров, по словам политика, удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе. Однако договориться по вопросу предоставления Донбассу особого статуса не удалось.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Население восточных регионов Украины поддержало создание Луганской и Донецкой народных республик после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13 тыс. человек.