ВОЗ назвала препарат, обнадеживающий в борьбе с COVID-19

Женева, 4 июля. Медицинский препарат «Ремдесивир» является единственным противовирусным лекарством, которое показало обнадеживающие результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, выступая брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов в Женеве.

Известно, что данный препарат был экстренно одобрен 1 мая в США. Однако «Ремдесивир» способен лишь снизить шанс госпитализации, но не смертности. Его применяли при борьбе с Эболой, но тогда он не показал значительных результатов, сообщает РИА Новости.

Как правило, лечение состоит из пятидневного курса. Для этого необходимо шесть ампул препарата. В таком случае общая стоимость лекарства составляет около 2 340 долларов (165 тысяч рублей).

Тем временем в России активно ведутся научные исследования для поиска эффективного препарата для борьбы с COVID-19. Так, например, в пятницу директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал, что подогретые гелий-кислородными смесями аппараты для дыхания могут быть эффективны при лечении.

Кроме того, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что сразу три отечественных прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания.