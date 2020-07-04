Британские истребители с VIP-самолетом Джонсона подняли навстречу борту ВКС РФ

Лондон, 4 июля. Британские истребители Eurofighter Typhoon, а также VIP-самолет, заправщик Voyager, которым пользуются премьер-министр Борис Джонсон и члены королевской семьи, были подняты навстречу самолету ВКС РФ, сообщает пресс-служба Королевских ВВС Великобритании.

«Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полетом российского самолета дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии», — говорится в сообщении.

Представители ведомства также отметили, что российский самолет изменил курс при приближении к британскому району полетной информации, «поэтому перехват не потребовался».

Для поддержки истребителей Typhoon также запущен самолет Voyager, для проведения дозаправки в воздухе. В пресс-службе отметили, что «это стандартная процедура, и она позволяет «Тайфунам» продлевать свое время в воздухе».

«Опасный полет российских самолетов по направлению к нашему воздушному пространству является четким напоминанием об угрозах, с которыми мы, как нация, сталкиваемся ежедневно», — заявил министр по делам вооруженных сил, член парламента Джеймс Хеппей.

В пресс-службе добавили, что российский самолет контролировался в течение всего полета Национальным центром воздушных и космических операций и системой воздушного наблюдения и контроля.

«Деятельность тесно координировалась с союзниками по НАТО, в том числе с Центром объединенных воздушных операций НАТО в Уедеме, Германия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Voyager, выделенный для этой задачи, был недавно возвращен к обслуживанию VIP-персон. Сейчас самолет присоединился к ротации самолетов-заправщиков, которые находятся в режиме ожидания, для поддержки британской миссии быстрого реагирования.

Отметим, месяцем ранее Voyager перекрасили в цвета британского флага, чтобы «лучше отражать его особо важную миссию». Это обошлось налогоплательщикам почти в 1,12 млн долларов.