Адвокат Жорин оценил попытку Ефремова уйти от ответственности за смертельное ДТП

Москва, 4 июля. Попытка адвоката спасти Михаила Ефремова, который подозревается в совершении смертельного ДТП, порочна и ни к чему не приведет. Такое мнение высказал юрист Сергей Жорин.

Ранее законный представитель Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказывается признавать вину в совершенном ДТП. Стоит отметить, что до этого актер лично раскаялся и заявил, что виноват в совершении пьяной аварии. Пашаев же обратил внимание, что артист не помнит, как он совершил ДТП.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин, который обычно работает по «звездным» делам, высказал предположение, что такая линия защиты не сработает.

«Не буду характеризовать позицию профессиональных защитников, им виднее. Они знают материалы. Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет», — приводит слова Жорина «Пятый канал».

Дело в том, что к уголовному делу уже прикреплено значительное количество доказательств. К ним относятся записи с камер видеонаблюдения и кадры, сделанные очевидцами. Однако Жорин отмечает, что есть всегда небольшой шанс, что в деле появятся какие-либо необычные детали.

Юрист обращает внимание, что отрицая свою вину Ефремов мог иметь ввиду непосредственную гибель Сергея Захарова. То есть, мужчина скончался не по воле артиста. Этому якобы могли поспособствовать иные факторы. Например, работа подушек безопасности в машине или действия врачей. По мнению адвоката, такие версии были бы более продуктивнее, чем попытка доказать, что Ефремова не было за рулем.

Напомним, в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы Ефремов, управляя автомобилем в алкогольном и наркотическом состоянии, допустил столкновение с фургоном. Автомобилем управлял Сергей Захаров. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в больнице. На данный момент по факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.

Многие общественные деятели, политики и юристы сходятся во мнении, что актер должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии.Так, например, известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал Ефремова и заявил, что артист должен сидеть в тюрьме.