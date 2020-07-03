Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Следствие установило, что в момент автокатастрофы Ефремов в машине был один

566
0 Оставить комментарий

Следствие установило, что в момент автокатастрофы Ефремов в машине был один

Москва, 3 июля. Следствие установило, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП находился в машине один, сообщил источник, близкий к следствию.

«Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается, в том числе, камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей», — сообщил ТАСС источник.

Источник добавил, что Ефремов не отрицал, что сел за руль пьяным и момент аварии он особо не помнит.

Отметим, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что никто не знает, что было в момент ДТП. При этом он намекнул, что в момент столкновения артист мог быть в машине не один. По его словам, «Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП». При этом он добавил, что не станет отвечать на вопрос, был ли Ефремов за рулем в момент ДТП, поскольку в настоящее время следствие и суд устанавливают, «кто совершил конкретное деяние». 

«Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — подчеркнул юрист.

Следствие установило, что в момент автокатастрофы Ефремов в машине был один

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Многие общественные деятели, политики и юристы сходятся во мнении, что актер должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. В частности, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков выразил мнение, что к смертельному ДТП Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги. По его словам, общественность незаслуженно возносит звезд на постамент, однако этому необходимо противостоять. Театральный дечятель призвал поставить Ефремова на место.

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров