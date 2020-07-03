Следствие установило, что в момент автокатастрофы Ефремов в машине был один

Москва, 3 июля. Следствие установило, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП находился в машине один, сообщил источник, близкий к следствию.

«Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается, в том числе, камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей», — сообщил ТАСС источник.

Источник добавил, что Ефремов не отрицал, что сел за руль пьяным и момент аварии он особо не помнит.

Отметим, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что никто не знает, что было в момент ДТП. При этом он намекнул, что в момент столкновения артист мог быть в машине не один. По его словам, «Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП». При этом он добавил, что не станет отвечать на вопрос, был ли Ефремов за рулем в момент ДТП, поскольку в настоящее время следствие и суд устанавливают, «кто совершил конкретное деяние».

«Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — подчеркнул юрист.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Многие общественные деятели, политики и юристы сходятся во мнении, что актер должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. В частности, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков выразил мнение, что к смертельному ДТП Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги. По его словам, общественность незаслуженно возносит звезд на постамент, однако этому необходимо противостоять. Театральный дечятель призвал поставить Ефремова на место.