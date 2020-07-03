Вирусолог рассказал о вспышке «черной смерти», которая опаснее COVID-19

Москва, 3 июля. Эпидемия так называемой «черной смерти» может быть опаснее, чем пандемия коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в Монголии у двух местных жителей был зафиксирован факт заражение чумой. По словам вирусолога, данное заболевание имеет абсолютно другой механизм передачи. В следствие этого, ничего общего с коронавирусом, кроме понятия «карантинные мероприятия», у чумы нет.

«Нужен противочумный халат. Чума, в отличие от коронавирусной инфекции, распространяется контактным способом – через кожу. Поэтому малейшие порезы могут быть причиной заболевания, и необходима изоляция всей поверхности тела», — пояснил Гинцбург.

Ученый также обратил внимание, что в случае с чумой одних перчаток будет недостаточно, поскольку потребуется более серьезный уровень защиты тела, сообщает Nation News.

Ранее в нескольких районах Западной Монголии, которая граничит с Россией, был объявлен карантин в связи со вспышкой бубонной чумы. Заболевание было обнаружено у двух местных жителей, мужчины и женщины, последняя находится в критическом состоянии. Сообщается, что заболевшие употребляли в пищу сырое мясо сурка. С женщиной напрямую контактировали около 60 человек, косвенно — около четырехсот.

Напомним, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, грозит ли РФ бубонная чума, обнаруженная у границ с Западной Монголией.