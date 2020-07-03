На Богомолова обрушилась волна хейта после его восторгов о Бондарчуке

Москва, 3 июля. Режиссер Константин Богомолов вызвал волну осуждения в Сети после хвалебных слов в адрес своего коллеги Федора Бондарчука и его супруги Паулины Андреевой.

Ранее стало известно, что Бондарчук впервые решился на съемки сериала. Сейчас он работает над телепроектом под названием «Псих», главная роль в котором досталась его коллеге Богомолову.

Супруг Ксении Собчак опубликовал новость об этом на своей странице в Instagram.

«Я не люблю глупых. Я не люблю бездарных. Я уважаю их право на глупость и бездарность, но прошу уважать мое право не работать с ними. А работать только с дикими, талантливыми и умными», — написал режиссер, добавив к комментарию теги с фамилиями Бондарчука и Андреевой, которая в проекте «Псих» выступает автором сценария.

Подписчикам же режиссера его слова показались слишком напыщенными. Они отметили, что таким образом «высокомерный» Богомолов хочет задобрить знаменитого коллегу.

«Главное, как ловко подлизнул в посте Федору и Паулине, отнеся их к талантливым и умным, не зря же снимаетесь у них», — пишет в комментариях пользователь под ником elena.vik.ps.

«А куда же нам деваться, одаренный ты наш?» — обратился к режиссеру xan.rych.

«По лицу видно, что никого не любишь, кроме баб, славы и денег. Ну, и подхалимаж, конечно. Без него никуда. Куда уж без подхалимажу-то?» — иронизирует regia_alba.

«Фу, он еще и высокомерен! А значит и глуп! К тому же и лижет хорошо», — возмутился aid_way.

Поклонники режиссера вступились за него и его творчество. Многие отметили, что с нетерпением ждут новое творение, чтобы оценить актерскую игру постановщика.

«Глупые возмутились! Браво, Константин! Именно так!» — пишет grigoryan_elen71.