Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

На Богомолова обрушилась волна хейта после его восторгов о Бондарчуке

721
0 Оставить комментарий

На Богомолова обрушилась волна хейта после его восторгов о Бондарчуке

Москва, 3 июля. Режиссер Константин Богомолов вызвал волну осуждения в Сети после хвалебных слов в адрес своего коллеги Федора Бондарчука и его супруги Паулины Андреевой.

Ранее стало известно, что Бондарчук впервые решился на съемки сериала. Сейчас он работает над телепроектом под названием «Псих», главная роль в котором досталась его коллеге Богомолову.

Супруг Ксении Собчак опубликовал новость об этом на своей странице в Instagram. 

«Я не люблю глупых. Я не люблю бездарных. Я уважаю их право на глупость и бездарность, но прошу уважать мое право не работать с ними. А работать только с дикими, талантливыми и умными», — написал режиссер, добавив к комментарию теги с фамилиями Бондарчука и Андреевой, которая в проекте «Псих» выступает автором сценария.

Подписчикам же режиссера его слова показались слишком напыщенными. Они отметили, что таким образом «высокомерный» Богомолов хочет задобрить знаменитого коллегу.

На Богомолова обрушилась волна хейта после его восторгов о Бондарчуке

«Главное, как ловко подлизнул в посте Федору и Паулине, отнеся их к талантливым и умным, не зря же снимаетесь у них», — пишет в комментариях пользователь под ником elena.vik.ps.

«А куда же нам деваться, одаренный ты наш?» — обратился к режиссеру xan.rych.

«По лицу видно, что никого не любишь, кроме баб, славы и денег. Ну, и подхалимаж, конечно. Без него никуда. Куда уж без подхалимажу-то?» — иронизирует regia_alba.

«Фу, он еще и высокомерен! А значит и глуп! К тому же и лижет хорошо», — возмутился aid_way.

Поклонники режиссера вступились за него и его творчество. Многие отметили, что с нетерпением ждут новое творение, чтобы оценить актерскую игру постановщика.

«Глупые возмутились! Браво, Константин! Именно так!» — пишет grigoryan_elen71.

«Предпосылка к чему-то крутому! Ждем», — добавил diano_4ika.

Новости партнеров

Новости партнеров