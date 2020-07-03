На Украине был взорван офис оппозиционной партии

Киев, 3 июля. В украинском городе Полтава неизвестный кинул гранату в офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Согласно имеющейся информации, секретарь отделения чуть не погибла при взрыве.

Народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил о нападении на офис партии, произошедшем 3 июля. По мнению политика, атака была произведена украинскими радикалами.

Офис ОПЗЖ в Полтаве располагается на первом этаже здания, а ведущее в один из кабинетов окно было открыто. В рабочее время к нему подбежал человек в маске и забросил гранату. Последствия взрыва были опубликованы Кивой в социальных сетях, на записи видно, что помещение наполнено дымом и серьезно повреждено.

«Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки», – сообщил депутат.

В том случае, если бы девушка оставалась на рабочем месте, она могла бы стать жертвой теракта.

У Кивы есть достаточно весомые причины связывать произошедшее с украинскими неонацистами. Дело в том, что днем ранее украинские радикалы провели шествие и выступили с требованием начать репрессии против некоторых политических сил. По мнению собравшихся, «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария» должны быть запрещены. Кроме того, это уже далеко не первое нападение. Ранее неонацисты уже производили атаки на офисы ОПЗЖ в Краматорске и Киеве.

Во время очередного политического обострения власти Украины решили немного «затянуть гайки», но не там, где это необходимо. Как сообщалось ранее, украинцы задумались о запрете на публикацию разговоров чиновников.