Погребинский сделал вывод о готовящемся на Украине государственном перевороте

Киев, 3 июля. Киевский политолог Михаил Погребинский считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко может заниматься подготовкой государственного переворота. Он и его сторонники стремятся сместить действующего главу государства Владимира Зеленского.

По словам специалиста, подобные выводы можно сделать, если изучить выступления Порошенко перед электоратом. Экс-президент требует пресечь реализацию «антиукраинской политики Зеленского», однако совершенно очевидно, что политик не может одержать победу во время выборов. Он обладает серьезным негативным рейтингом, украинцы не станут в очередной раз отдавать свои голоса за Порошенко.

«Есть косвенные признаки того, что, возможно, действительно речь идет о подготовке силового захвата власти», – заметил Погребинский.

На данный момент бывший президент сблизился с бывшим исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым. Этот политический деятель также не отличается популярностью, однако является опытным манипулятором и активно участвовал в последнем Майдане, что также может говорить о подготовке к свержению, сообщает «Правда.Ru».

Однако, если силовой захват все же произойдет, то Порошенко придется решать ряд серьезных проблем. По мнению политолога, у Запада не будет причин признавать новую власть, как и у России. В таком случае Москва может прекратить все переговоры, касающиеся Донбасса.

С большей долей вероятности новый государственный переворот еще больше раздробит агонизирующее украинское государство. Как сообщалось ранее, депутат Верховной рады завил, что страна находится на грани распада.