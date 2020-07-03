Часть россиян получит пособие до 60 тыс. рублей в ближайшие два месяца

Москва, 3 июля. Россияне в ближайшее время смогут рассчитывать на дополнительные денежные пособия. Медики, занятые в борьбе против COVID-19 смогут получить до 60 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, передают «Народные новости», дополнительные выплаты получат сотрудники соцучреждений разного ранга. Размер выплаты будет определяться исходя из следующих факторов: уровня квалификации, должности и степени взаимодействия сотрудника с коронавирусными пациентами.

Самая крупная выплата предназначена для медработников домов-интернатов, они получат по 60 тыс. рублей. Если контакта с больным COVID-19 не было, доплата составит 40 тыс. рублей. Деньги будут перечислены до 15 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит еще около 7,5 млрд рублей на июльские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Мишустин уточнил, что выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, непосредственно контактировавшие с пациентами с коронавирусом.

Также глава правительства рассказал, что на июль и август продлеваются дополнительные выплаты соцработникам, трудящимся с больными коронавирусом и с людьми из группы риска. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 млрд рублей.

В четверг Мишустин заявил о планах правительства направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах, передавал RT.