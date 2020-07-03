Неожиданный поворот в деле Ефремова возмутил Лену Миро

Москва, 3 июля. Линия защиты актера Михаила Ефремова, который подозревается в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, будет строиться вокруг гипотетической версии, что за рулем был кто-то другой. Такое мнение высказала скандальный блогер Лена Миро в своем Live Journal.

Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, будто бы автомобиль, за рулем которого находился пьяный актер, действительно принадлежал Ефремову. Однако преступления он якобы «никакого не совершал».

«Преступление совершено было? Было. Автомобиль Ефремова? Ефремова. Преступление совершил Ефремов? А вы докажите! Вот на чем будет, как я подозреваю, строиться линия защиты Ефремова. За рулем ведь мог быть кто-то другой. Ну, чисто гипотетически, не так ли?» — возмутилась Лена Миро.

Она также высказала мнение, что Ефремов, скорее всего, окажется на свободе и получит лишь условное наказание.

Ранее Пашаев намекнул, что актер мог быть в машине не один в момент смертельного ДТП в Москве. Он заявил, что инспекторы появились на месте происшествия после автокатастрофы. Поэтому, по мнению юриста, никто не знает, что происходило в момент аварии. По словам Пашаева, ясно только, что машина Ефремова действительно попала в аварию и «по ее вине погиб человек».

Напомним, смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Михаил Ефремов, управляя внедорожником будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Многие общественные деятели и политики выразили мнение, что Ефремов должен понести наказание за совершенное ДТП по всей строгости закона. Так, например, Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что вина Ефремова куда серьезнее, чем только совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом. Он обратил внимание, что актер не только попал в аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, принимая алкоголь и наркотики.