Адвокат намекнул, что Ефремов мог быть не один в момент автокатастрофы

Москва, 3 июля. Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что актер мог быть в машине не один в момент смертельного ДТП в Москве.

«Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. Я как специалист по уголовным делам, если что-то заявил, значит, у меня что-то было конкретное», — заявил адвокат в эфире телеканала «Россия-1».

Юрист добавил, что сотрудники ДПС появились на месте происшествия после автокатастрофы, и никто не знает, что происходило в момент аварии. По словам Пашаева, ясно только, что машина Ефремова действительно попала в аварию и «по ее вине погиб человек».

«Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты», — отметил он.

По его словам, «Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП». При этом он добавил, что не станет отвечать на вопрос, был ли Ефремов за рулем в момент ДТП, поскольку в настоящее время следствие и суд устанавливают, «кто совершил конкретное деяние».

«Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — подчеркнул юрист.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Многие общественные деятели, политики и юристы сходятся во мнении, что актер должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. В частности, в беседе с Федеральным агентством новостей известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова куда серьезнее, чем только совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом.