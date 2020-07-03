Пенсии в России выросли на 3% за год

Москва, 3 июля. В мае реальный размер пенсионных выплат вырос на 3%, учитывая поправку на инфляцию. К такому выводу пришли специалисты Федеральной службы статистики (Росстат).

Соответствующие цифры были представлены в докладе «Социально-экономическое положение России». Составители документа отмечают, что в номинальном выражении средняя пенсия в мае текущего года составила 14 тысяч 999 рублей. В сравнении с аналогичными периодом 2019 года она выросла на 6,1%.

Вместе с тем, средний размер назначенных в апреле пенсий равняется 30,4% от среднестатистической зарплаты по стране. В прошлом же году это значение равнялось 29,4%.

Стоит отметить, что в июле вступает в силу особый, упрощенный порядок оформления, пересчета и назначения пенсий. Согласно новым правилам, введенным в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, многие услуги будут переведены в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома.

С 1 июля в России также вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих граждан. Таким образом, им положена индексация страховой части пенсии.